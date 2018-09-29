"Часть моей работы": Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании

Криштиану Роналду / Reuters

Звезда мирового футбола, нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал выдвинутые против него обвинения в сексуальном насилии.

Во время прямого эфира на своей странице в социальной сети Instagram игрок обвинил Кэтрин Майорги во лжи. "Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации – часть моей работы", − заявил Роналду.

Напомним, накануне немецкое спортивное издание Spiegel сообщило о том, Майорги, жительница США, обвинила футболиста в изнасиловании. По ее словам, Роналду надругался в 2009-м в Лас-Вегасе (штат Невада). Девушка также утверждает, что игрок за молчание якобы уплатил ей 375 тысяч долларов США.

Позднее адвокат футболиста Кристиан Шерц заявил о том, что они с Роналду собираются засудить Spiegel клевету.