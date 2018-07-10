Роналду объяснил свой уход из "Реала"

Португалец Криштиану Роналду объяснил решение перейти из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус".

Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на письмо футболиста, опубликованное на сайте испанского клуба.

"Пришло время начать новый этап в своей карьере и жизни, поэтому попросил "Реал" принять трансферное предложение. Я прошу у всех, особенно у моих поклонников, понять меня", - написал Роналду.

Он отметил, что годы в "Реале" и Мадриде были "трудными, великолепными" и, возможно, самыми счастливыми в его жизни. "Испытываю чувство благодарности клубу и городу. Могу только поблагодарить всех за любовь и привязанность, которую я тут получил", - подытожил футболист.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду перешел в туринский "Ювентус".

Сумма трансфера 33-летнего португальца составила € 119 млн. Зарплата Роналду в "Ювентусе" составит € 30 млн в год.

"Роналду стал лучшим бомбардиром в истории "Реала" с 451 голом в 438 матчах. Всего 16 титулов, в том числе 4 Кубка Европы, 3 из них подряд и 4 за последние 5 сезонов. В индивидуальном качестве, с футболкой "Реала" Роналду выиграл 4 Золотых мяча и 3 золотые бутсы, а также множество других наград. Для "Реала" Криштиану Роналду всегда будет одним из его великих символов и уникальным примером для следующих поколений (...) "Реал" всегда будет твоим домом", - сказано в официальном сообщении на сайте мадридского "Реала".

Ранее СМИ сообщали, что Роналду может продолжить карьеру в составе "Ювентуса" и даже занялся поиском жилья в итальянском Турине.

Кроме того, сообщалось, что один из клубов китайской Суперлиги якобы предложил Роналду контракт стоимостью 200 млн евро (около $ 235 млн).

По данным испанской ежедневной спортивной газеты Marca, речь шла о контракте на два года с зарплатой в 100 (около $ 117 млн) миллионов евро за сезон. Отмечается, что предложение футболист отклонил.