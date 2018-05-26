Роналду разбил лицо телеоператору прямо на тренировке: видео

Накануне финала Лиги чемпионов в Киеве во время открытой тренировки мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду попал мячом прямо в оператора, который находился за рекламными щитами.

При этом реакция Роналду была символичная. Португалец снял с себя тренировочную куртку и подарил ее Хуану Прието. Оператору после попадания мяча пришлось наложить несколько швов.

Напомним, ранее капитан "Реала" сделал откровенное признание накануне финала ЛЧ.