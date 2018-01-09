Роналду подешевел. Названы самые дорогие футболисты в мире

В 2018 году в мире самым дорогим футболистом является бразильский нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар да Силва Сантос Жуниор — его трансферная стоимость оценивается в 213 млн евро.

Вторую строчку в списке занял аргентинец, форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси (202 млн евро), а третье — нападающий лондонского "Тоттенхэма" англичанин Харри Кейн (194,7 млн евро), выяснил Международный центр изучения спорта (CIES) Football Observatory.

Неожиданно низкую позицию — 49-ю — занял действующий обладатель "Золотого мяча" и победитель чемпионата Европы португалец, игрок испанского "Реала" Криштиану Роналду — его трансферная стоимость оценена в 80,4 млн евро.

В 2017-м году он располагался на седьмой строчке рейтинга, его тренсферная стоимость оценивалась в 126,5 млн евро. На цену футболиста, в частности, повлиял тот факт, что ему скоро исполнится 33 года.

При расчете трансферной стоимости игрока во внимание принимались такие ключевые факторы, как возраст, амплуа, продолжительность действующего контракта с клубом, игровые показатели, роль в сборной команде.