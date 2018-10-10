В России после допроса задержаны футболисты Кокорин и Мамаев

В полиции утверждают, что спортсменам-дебоширам грозит до семи лет тюремного заключения.
В Москве российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин задержаны на 48 часов после допроса по обвинению в избиении столичного чиновника и водителя.
Как сообщает ТАСС, в отношении спортсменов возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
"В ближайшее время будет предъявлено обвинение. Следствие планирует уже завтра ходатайствовать о мере пресечения", - говорит источник агентства.
Сообщается, что Мамаев пришел в полицию вовремя, а Кокорин опоздал, но в федеральный розыск его объявлять не стали.
Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября избили водителя на стоянке в центре Москвы, а затем устроили драку с чиновником Минпромторга РФ в одном из близлежащих кафе.