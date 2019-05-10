Виторган высказался против "победобесия" в России

В День Победы должен быть День тишины, а не "утренники с плясками", полагает Максим Виторган / instagram.com/mvitorgan

Российский актер, режиссер-постановщик Максим Виторган, который расстался с женой — бывшим кандидатом в президенты РФ, телеведущей Ксенией Собчак, считает, что в День Победы (отмечается 9 мая) должен быть День тишины.

Когда-нибудь россияне станут взрослыми и "память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками", написал артист на своей странице в Instagram.

По словам Виторгана, 9 мая — День Победы для тех, кто эту победу одержал, выжил, выстрадал, вымучил, для тех, кто терял родных и близких, таких людей почти не осталось.

"Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день сочувствия, благодарности и памяти о том, что довелось пережить им", — отметил режиссер-постановщик.Читайте такжеДаже Лукашенко не явился: Путина на День Победы проигнорировали все мировые лидеры

Актер верит, что "когда-нибудь это (9 мая — Ред.) будет День тишины". "Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками. Когда-нибудь, когда-нибудь...", — добавил он.

Напомним, российский певец Филипп Киркоров в День Победы, показал видео, на котором запечатлено, как с праздником поздравляли его дети Алла-Виктория и Мартин-Кристин, наряженные в военную форму советского образца.

Справка. 9 мая в России отмечают победу Красной армии и советского народа над нацистской Германией, а в Украине в этот день отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.