В Кремле нашли неожиданную отговорку, почему на параде на День Победы не было мировых лидеров

9 мая 2019, 20:41

Песков утверждает, что отсутствие высокопоставленных иностранных гостей на параде – это "не уникальная ситуация".

В Москве отменена часть парада Победы
Почему на параде на День Победы не было мировых лидеров / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал неожиданное объяснение отсутствию мировых лидеров на военном параде ко Дню Победы 2019. Напомни, в Москву не приехал даже соратник Владимира Путина Александр Лукашенко.

По словам Пескова, главы иностранных государств на праздник в Москву не явились, так как их туда попросту не звали, пишет ТАСС.

Нынешнее 9 Мая – это 74-я, то есть неюбилейная, годовщина победы, пояснил представитель Кремля. А лидеров стран Россия зовет лишь на юбилеи.

Песков утверждает, что отсутствие высокопоставленных иностранных гостей на параде – это "не уникальная ситуация", и "каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году".

Стоит отметить, что крупнейший в истории России парад прошел в 2015 году, то есть на 70-летие Победы. И тогда иностранные делегации были, однако это были делегации "20 приближенных к России стран, среди которых Китай, Индия, Вьетнам, Куба, ЮАР", то есть лидеры США и ЕС приглашение Москвы проигнорировали. В 2015 году даже самые большие критики Вашингтона воздержались от поездки на 9 мая в Россию, чтобы не дразнить тогдашнего президента Барака Обаму.

Еще тогда эксперт объяснил, к чему ведет отказ лидеров Запада праздновать День Победы в Москве. Лукашенко тогда также не поехал в Москву на военный парад.

После этого, начиная с 2016 года, россияне иностранные делегации на День Победы не приглашают. 

Напомним, Лукашенко принял участие в торжествах по случаю Дня Победы в Минске, а также сказал, что в Беларуси невозможно свергнуть власть.

Как сообщалось, в Москве отменили часть военного парада ко Дню Победы. В столице РФ в параде Победы были задействованы более 10 тысяч человек.

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