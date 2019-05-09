Даже Лукашенко не явился: Путина на День Победы проигнорировали все мировые лидеры

9 мая 2019, 17:07

Ни один из лидеров стран-участниц Второй мировой войны Россию не посетил.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев на параде на День Победы 9 мая в Москве
Владимир Путин и Дмитрий Медведев на параде на День Победы 9 мая в Москве / Reuters

На День Победы 2019 с визитом к главе России Владимиру Путину не приехал даже его ближайший иностранный соратник глава Беларуси Александр Лукашенко.

Военный парад Победы на Красной площади почтил своим присутствием только уже бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Так что на главной трибуне из высокостоящих чиновников были лишь Путин, Назарбаев и российский премьер Дмитрий Медведев.

Больше ни один из лидеров стран-участниц Второй мировой войны Россию не посетил.

  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters
  • В Москве отменена часть парада Победы Reuters

Сам Лукашенко свое отсутствие объяснил своей занятостью и отсутствием приглашения.

"Во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, то нам было бы сложно развести эти мероприятия (торжества в Минске и в Москве)", — цитирует его Газета.ру.

Напомним, Лукашенко принял участие в торжествах по случаю Дня Победы в Минске, а также сказал, что в Беларуси невозможно свергнуть власть.

Как сообщалось, в Москве отменили часть военного парада ко Дню Победы. В столице РФ в параде Победы были задействованы более 10 тысяч человек.

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День победы 9 мая Владимир Путин
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