Полуголые пляски и поздравления с войной: в Сети показали маразмы "победобесия" в РФ

В России празднование 9 мая традиционно принимает самые разнообразные, формы. При этом в соцсетях активно комментируют тему "победобесия" в РФ.

Отметим, что пользователи активно делились фотографией мягкой игрушки Ветеран. При этом герой войны получился у создателей с толстым животом, лихими усами и длинными нарисованными ресницами.

/ @reptilians1

В то же время популярная танцовщица и блогер Таисия Кривун получила свою порцию сомнительной славы после того, как станцевала зажигательный и откровенный танец прямо на мемориале жертвам войны.

"Россиянка, любительница покрутить попой в соцсетях, устроила пляски на памятнике погибшим солдатам", — говорится в комментарии к видео, размещенном в Twitter.

Россиянка, любительница покрутить попой в соц.сетях, устроила пляски на памятнике погибшим солдатам pic.twitter.com/pZHZmgZ2q2 — Мугабе Тиливижн (@mugabebe) May 7, 2019

В свою очередь замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука опубликовал подборку фото с детьми в РФ, участвующими в милитаристских акциях.

"Победнутые", - подписал изображения Тука.

При этом фотографий маленьких детей в военной форме к Дню победы традиционно много. И, как всегда, далеко не всем они кажутся милыми и патриотичными.

/ Фейсбук А.Тупицина

В то же время некоторые и сами рады надеть пилотку и поздравить любимых с войной.

/ Фейсбук Е.Яковлевой

И конечно, не обошлось без традиционных победных вечеринок в ночных клубах. При этом посетителей в "гнезда разврата" заманивают полуголые модели, на которых надеты элементы военной формы.

/ Фейсбук Р.Адагамова

Напомним, ранее в Украине шутливой акцией потроллили пророссийский Бессмертный полк.