Бросил жену ради молодой журналистки: что известно о личной жизни Доренко

Сергей Доренко и Юлия Доренко / instagram.com/i.dorenko

Внезапная смерть Сергея Доренко, харизматичного российского журналиста, теле- и радиоведущего, главного редактора радиостанции Говорит Москва, шокировала многих коллег по цеху, звезд шоу-бизнеса и простых людей, которые даже не были с ним знакомы.

Отметим, что у Сергея Доренко осталась молодая жена, с которой они официально оформили отношения в 2013 году, уже после рождения двух дочерей. Это был второй брак журналиста.

Юлия Силявина была намного младше своего мужа, который умер в возрасте 59 лет, - сейчас ей 34 года. Она родом из Омска, работала на радио Русская служба новостей, после чего устроилась ведущей на Говорит Москва, где Сергей Доренко был главным редактором. Тогда он и заметил молодую и амбициозную журналистку.

Вскоре коллеги начали подозревать интимную связь между ними, а когда Юлия забеременела и Сергей бросил первую жену в 2010 году, все окончательно прояснилось.

Вторая семья Сергея Доренко / instagram.com/i.dorenko

Журналист тогда оставил все свое имущество, квартиры в Москве и Минске, дома в Подмосковье, и переехал на съемную квартиру. Отметим, что первый раз Доренко женился еще в студенческие годы – его избранницей стала Марина Федоренкова. От первого брака у Сергея Доренко остались две дочери и сын.

В своих микроблогах молодая супруга Доренко делилась с подписчиками яркими кадрами повседневной жизни и семейного досуга.

Добавим, что Доренко и Силявина воспитывали двух дочерей – Варвару и Варю. Первенец пары родилась в 2010 году, а ее младшая сестренка – годом позднее.

Главред собрал в фотогалерее самые яркие снимки семьи Доренко.

Напомним, ДТП, в котором погиб Сергей Доренко, произошло 9 мая 2019 года. Вскрытие показало, что у телекиллера 90-х были серьезные проблемы со здоровьем сердца. И тот факт, что смерть настигла журналиста в дороге за рулем мотоцикла – трагическое стечение обстоятельств. Несчастье могло произойти с 59-летним мужчиной в любой момент времени.