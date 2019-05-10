Причина смерти Доренко: медики обнародовали свою версию

Сергей Доренко / Расстрига Расстрига / Facebook

Причиной смерти известного российского журналиста, теле- и радиоведущего, гглавного редактора радиостанции Говорит Москва Сергея Доренко стали проблемы с сердцем, а именно - острая сердечная недостаточность. Такую предварительную версию озвучили московские медики.

По информации врачей, заболевания с сердечно-сосудистой системой у Доренко возникли задолго до рокового ДТП 9 мая.

Отметим, что официальную причину смерти обнародуют только после проведения вскрытия.

Также стало известно, что Сергей Доренко будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Этот некрополь считается в столице РФ одним из самых престижных, здесь похоронены многие известные актеры кино и театра, певцы и композиторы.

Дату похорон Доренко близкие назовут 10 мая.

Добавим, что в день своей гибели Доренко отдыхал в загородном доме у своего друга — известного китаеведа Бронислава Виногродского.

Напомним, ранее сообщалось, 9 мая в Москве трагически погиб Сергей Доренко – главный редактор радиостанции Говорит Москва и легенда российской журналистики. Ему было 59 лет.

Он ехал на мотоцикле Триумф по центру Москвы (со стороны Курского вокзала к Таганской площади), но внезапно потерял управление. Дальше он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы.