"Сперма солоновата" и "совсем головой поехал": В РФ Доренко и Соловьев устроили публичную ссору

Владимир Соловьев и Сергей Доренко / YouTube

Одиозные и скандальные российские медиа-деятели Сергей Доренко и Владимир Соловьев, не особо подбирая выражений, устроили публичную ссору.

Поводом, по всей видимости послужило недавнее интервью, которое Доренко дал блогеру и журналисту Юрию Дудю. В нем нынешний главный редактор радиостанции «Говорит Москва» рассказал о том, как Соловьев якобы хвастал тем, что именно он, а не Доренко является главным «телекиллером» страны.

Далее Соловьем в эфире собственной радиопередачи заявил о том, что у Доренко якобы острая нехватка гормона тестостерона.

«Хлопотливая тетенька @VRSoloviev делилась сегодня в своем эфире ощущениями, что у меня тестостерону не достает. Я начинаю волноваться. Кисонька, ты только скажи, как ты узнала про уровни веществ? Сперма у меня солоновата?» - прямо нахамил в ответ главред «Говорит Москва» на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

/ Twitter

Соловьев молчать не стал и сказал, что Доренко «совсем головой поехал».

Позднее он развил свою мысль в комментарии порталу «360». Как считает Соловьев, его оппонент испытывает зависть, буквально «сжигающую его изнутри».

«Видно, что там какое-то воздействие субстанций на мозги уже происходит, и оно мешает правильно воспринимать реальность», - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что путинский байкер Хирург нокаутировал Доренко на торжестве в Кремле.