Смерть Доренко: дочери журналиста и его молодая жена подрались на кладбище

Сергей Доренко / Радиостанция Говорит Москва

После смерти российского журналиста, теле- и радиоведущего, главного редактора радиостанции Говорит Москва Сергея Доренко его дочери от первого брака обратились в полицию, – они требуют, чтобы его второй супруге Юлии Силявиной запретили кремировать тело их отца.

Девушки утверждают (на волне эмоций), что Юлия могла отравить Сергея и с помощью кремации она, якобы, хочет скрыть следы.

По информации телеграм-канала Baza, старшие дочери Доренко просят полицию проверить эту информацию, а также – запретить Юлии решать, где, как и когда будет похоронен их отец.

Отметим, что скандал начался в похоронном зале Троекуровского кладбище, – там встретились Юлия и дочери – Ксения и Екатерина. Разговор между ними сразу пошёл на повышенных тонах – причём настолько, что женщин пришлось разнимать сотрудникам зала. После этого дочери вызвали на место полицию.

Ксения и Екатерина требуют, чтобы Доренко похоронили в гробу. Юлия настаивает на кремации, дочери считают, что это ещё одно доказательство отравления – чтобы никто не нашёл никаких следов.

Напомним, ранее Главред сообщал, что у Сергея Доренко осталась молодая жена, с которой они официально оформили отношения в 2013 году, уже после рождения двух дочерей. Это был второй брак журналиста.

Юлия Силявина была намного младше своего мужа, который умер в возрасте 59 лет, - сейчас ей 34 года. Она родом из Омска, работала на радио Русская служба новостей, после чего устроилась ведущей на Говорит Москва, где Сергей Доренко был главным редактором. Тогда он и заметил молодую и амбициозную журналистку.

Вскоре коллеги начали подозревать интимную связь между ними, а когда Юлия забеременела и Сергей бросил первую жену в 2010 году, все окончательно прояснилось.

Журналист тогда оставил все свое имущество, квартиры в Москве и Минске, дома в Подмосковье, и переехал на съемную квартиру. Отметим, что первый раз Доренко женился еще в студенческие годы – его избранницей стала Марина Федоренкова. От первого брака у Сергея Доренко остались две дочери и сын.

Добавим, что Доренко и Силявина воспитывали двух дочерей – Варвару и Варю. Первенец пары родилась в 2010 году, а ее младшая сестренка – годом позднее.

Напомним, ДТП, в котором погиб Сергей Доренко, произошло 9 мая 2019 года. Вскрытие показало, что у телекиллера 90-х были серьезные проблемы со здоровьем сердца. И тот факт, что смерть настигла журналиста в дороге за рулем мотоцикла – трагическое стечение обстоятельств. Несчастье могло произойти с 59-летним мужчиной в любой момент времени.