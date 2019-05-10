Бессмертный барак: в России Троицкий предложил дополнить Бессмертный полк

10 мая 2019, 21:45

Музыкальный критик считает, что необходимо отметить жертв политических репрессий.

Артемий Троицкий
Артемий Троицкий предложил дополнить Бессмертный полк / ВКонтакте Артемия Троицкого

Известный российский публицист и музыкальный критик Артемий Троицкий выступил с инициативой создания в России акции Бессмертный барак, которая станет аналогом и дополнением Бессмертного полка.

В видеообращении в YouTube, он рассказал, как была создана акция памяти о погибших в годы войны.

По словам Троицкого, Бессмертный пол был придуман на одном либеральном и даже антипутинском телеканале в Томске, который впоследствии и закрыли. Акция, по мнению публициста, изначально несла в себе весьма положительную идею, однако впоследствии кремлевские чиновники в свойственной им манере все опошлили.

"Надо, чтобы была какая-то параллельная акция. Не в противовес Бессмертному полку, а в дополнение. Причем совершенно равноценное дополнение. Я назвал бы эту акцию Бессмертный барак", - заявил Троицкий.

Критик подчеркнул, что в разные периоды советская власть истребила огромное количество своих граждан. И важно найти день, когда эти жертвы вспомнят потомки. По мнению Троицкого, проходить с портретами родственников можно 30 ноября – в международный день памяти политзаключенных. Или собираться в символичный день 5 марта – дату смерти Иосифа Сталина.

"И чтобы точно также мы, потомки, ходили с портретами своих дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек. Важно, чтобы мы помнили их, а народ помнил весь тот ужас, который имел тогда место", - подытожил Троицкий.

Напомним, в Киеве на площади Славы прохошла акция общественного объединения Демократична сокира, организованная с целью противодействия пророссийской акции Никто не забыт, ничто не забыто (аналог Бессмертного полка).

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