"Нужно отказаться от томоса": в Госдуме отреагировали на обращение религиозных лидеров к Донбассу и Крыму

В России надеяться, что Зеленский вернет прежнюю церковь / Фото: Зе!команда

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий увидел в опубликованном новоизбранным президентом Владимиром Зеленским видеообращении религиозных лидеров к жителям оккупированных Донбасса и Крыма позитивный месседж, однако заявил, что Украина должна еще очень много сделать для своих территорий.

"Это очень добрый сигнал того, что на территории Луганской и Донецкой республик может наступить мир. В отношении Крыма тоже есть надежда на то, что блокада полуострова будет снята и у Украины начнутся нормальные добрососедские отношения с одним из субъектов России. В каждом действии избранного президента можно находить позитивные моменты для будущего выстраивания общения. Восстановление всех расторгнутых при Порошенко соглашений — вторая часть диалога, который будет уже после инаугурации", - цитирует чиновника RT.

По словам Водолацкого, Зеленский должен отказаться от томоса и вернуть прежнее разделение украинской церкви на патриархаты.

"Все конфликтные ситуации, особенно религиозные, тяжело переносятся гражданским обществом. Зеленскому теперь необходимо очень аккуратно вернуть украинскую церковь к тому состоянию, в котором она была раньше, отказаться от томоса и восстановить статус-кво митрополита Онуфрия. И тогда вернётся то, о чём сегодня мечтает каждый православный житель Украины, — единая церковь", - подытожил он.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний проигнорировал участие в видеообращении религиозных лидеров к жителям Донбасса и Крыма, поскольку ему не понравился предложенный авторами ролика текст.