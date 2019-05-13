Стало известно, почему Епифаний отказался участвовать в видеообращении Зеленского

Митрополит посчитал, что предоставленный ему текст может показаться призывом к переговорам с боевиками.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний проигнорировал участие в видеообращении религиозных лидеров к жителям Донбасса и Крыма, поскольку ему не понравился предложенный авторами ролика текст.
Как сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники, иерарху предложили озвучить на видео текст, в котором говорилось, что "говорить нужно не языком пушек".
Источники в окружении Епифания рассказали, что митрополит посчитал слова обращения призывом к переговорам с главарями пророссийских боевиков, оккупировавших Донбасс.
Помимо этого, предстоятеля ПЦУ смущало участие в видеообращении почетного патриарха Филарета. Епифаний посчитал, что ролик спровоцирует слухи о том, кто в украинской церкви главенствует.
Как ранее сообщалось, Зеленский провел встречу с представителями Совета раввинов Украины, в рамках которой предложил поспособствовать развитию диалога с жителями оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.
Напомним, ранее Зеленский встретился с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием. И в этот же день провел встречу с митрополитом Филаретом.
Также Зеленский встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.