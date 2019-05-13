Стало известно, почему Епифаний отказался участвовать в видеообращении Зеленского

Епифаний нашел несколько причин и решил не участвовать в объединении религиозных лидеров / сайт президента Украины

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний проигнорировал участие в видеообращении религиозных лидеров к жителям Донбасса и Крыма, поскольку ему не понравился предложенный авторами ролика текст.

Как сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники, иерарху предложили озвучить на видео текст, в котором говорилось, что "говорить нужно не языком пушек".

Источники в окружении Епифания рассказали, что митрополит посчитал слова обращения призывом к переговорам с главарями пророссийских боевиков, оккупировавших Донбасс.

Помимо этого, предстоятеля ПЦУ смущало участие в видеообращении почетного патриарха Филарета. Епифаний посчитал, что ролик спровоцирует слухи о том, кто в украинской церкви главенствует.

Как ранее сообщалось, Зеленский провел встречу с представителями Совета раввинов Украины, в рамках которой предложил поспособствовать развитию диалога с жителями оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

Напомним, ранее Зеленский встретился с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием. И в этот же день провел встречу с митрополитом Филаретом.

Также Зеленский встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.