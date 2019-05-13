Филарет, Святослав, Онуфрий: Зеленский обнародовал обращение религиозных лидеров к Донбассу и Крыму

Первым к народу Донбасса и Крыма обратился Филарет / Фото: Зе!команда

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обнародовал общее видеообращение лидеров религиозных организаций Украины к жителям оккупированных Крыма и Донбасса.

"Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы — одна страна!" – сказано в подписи к видео на Facebook.

Первым в ролике приводится обращение почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета. Затем к украинцам оккупированных территорий обращаются глава УГКЦ Блаженнейший Святослав и глава РПЦ в Украине Онуфрий.

"Давайте оставим позади все ссоры. Мы — одна Украина, мы – один украинский народ", — сказал муфтий Саид Исмагилов.

Муфтий Ахмед Тамим подчеркнул необходимость установления диалога с целью сохранения целостности Украины и процветания будущих поколений нашей страны.

Религиозные лидеры единогласно высказались за мир и подчеркнули, что наивысшая ценность – это человеческая жизнь.

Результатом зустрічей із релігійними лідерами стало послання миру для мешканців Криму та Донбасу. Дякую всім, хто погодився. Ми з вами! Ми разом! Ми – одна країна! Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна! #миробимоцеразом Опубликовано Володимиром Зеленським Понедельник, 13 мая 2019 г.

Как ранее сообщалось, Зеленский провел встречу с представителями Совета раввинов Украины, в рамках которой предложил поспособствовать развитию диалога с жителями оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

Напомним, ранее Зеленский встретился с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием. И в этот же день провел встречу с митрополитом Филаретом.

Также Зеленский встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.