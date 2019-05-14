Внезапно появилась рука: в "Игре престолов" нашли очередной киноляп

Очередной ляп в "Игре престолов" / twitter.com/KronicDryEye

Финальный сезон "Игры престолов" находится под пристальным вниманием телезрителей. Еще не утихли эмоции в Сети по поводу киноляпа с бумажным стаканчиком с кофе, как поклонники сериала нашли новый ляп в промо-ролике к пятой серии заключительного сезона.

На промофото Джейме Ланнистер обнимает свою сестру и любовницу Серсею в Красном замке. На кадре видно две руки, хотя правую кисть Джейме потерял еще в третьем сезоне и носил золотой протез, пишет The Sun.

При этом в самой серии ошибки не было и герой появляется в кадре с золотым протезом.

Напомним, ранее Главред сообщал, что фанаты "Игры Престолов" отыскали самый неожиданный киноляп в истории сериала.

Так, в четвертой серии заключительного сезона на 17-й минуте на столе возле Дайенерис Таргариен появился бумажный стаканчик с кофе популярной сети Starbucks.

На одних кадрах стакана нет, на других он появляется рядом с Эмилией Кларк, держащей в руках бокал.

Также ранее Главред сообщал, что фанаты "Игры Престолов" отыскали самый неожиданный киноляп в истории сериала.

Так, в четвертой серии заключительного сезона на 17-й минуте на столе возле Дайенерис Таргариен появился бумажный стаканчик с кофе популярной сети Starbucks.