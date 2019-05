Вышел тизер финала Игры престолов / Скриншот

Компания HBO презентовала тизер финального эпизода популярного сериала Игра престолов. В ролике можно увидеть Арью Старк, Тириона Ланнистера и Дейнерис Таргариен.

Премьера серии назначена на 19 мая, а в переводе появится 20 числа. Она продлится 1 час 20 минуты.

Через неделю после выхода финального эпизода – 26 мая – выйдет документальный фильм Игра престолов: последний дозор (Game of Thrones: The Last Watch). Она расскажет о создании последнего сезона телешоу.

Напомним, фанаты Игры Престолов отыскали самый неожиданный киноляп в истории сериала. Так, в четвертой серии заключительного сезона на 17-й минуте на столе возле Дайенерис Таргариен появился бумажный стаканчик с кофе популярной сети Starbucks.

Позднее забавно создатели сериала оправдались за прокол с кофе. Латте в одном из эпизодов появился по ошибке.