Евровидение-2019: Верка Сердючка погуляла с "мамой" по Тель-Авиву

Верка Сердючка в Израиле / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, выступит на песенном конкурсе Евровидение-2019 в качестве приглашенной звезды. Так, артист уже прибыл в Тель-Авив и поделился с поклонниками первыми яркими фотографиями.

Снимки Данилко опубликовал на личной странице в Facebook. На них он позировал вместе с Инной Белоконь, выступающей в амплуа мамы Верки Сердючки.

Отметим, 64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение 2019 состоится в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 18 мая. Уже 14 мая состоится первый полуфинал песенного состязания, где за право попасть в финал будут сражаться 17 участников. Отметим, что кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-учредителей – Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

Верка Сердючка и мама / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Напомним, ранее букмекеры обнародовали свой прогноз относительно финалистом и победителя Евровидения-2019, которое стартовало в столице Израиля Тель-Авиве.