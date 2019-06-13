Путин пожаловался: отношения России с США становятся все хуже и хуже

Владимир Путин пожаловался на ухудшение российско-американских отношений / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин пожаловался на деградацию отношений с США.

Отношения между РФ и Штатами становятся все хуже и хуже, рассказал российский лидер в интервью телеканалу Мир.

Путин отметил, что в США за последние годы администрация президента Дональда Трампа приняла несколько десятков решений, которые связаны с санкциями.

"…они (российско-американские отношения — Ред.) деградируют, становятся все хуже и хуже", — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут пообщаться в японском городе Осака на полях саммита Большой двадцатки (G20), который состоится 28-29 июня.

Напомним, в 2014 году ряд стран Запада, в частности, США, ввели санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Позже западные государства расширяли и продляли ограничительные меры. В начале августа 2018-го Штаты ввели против РФ "драконовские санкции", начал действовать их первый пакет.