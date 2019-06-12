Что будет со встречей Путина и Трампа в Осаке: Москва пожаловалась, что "не видит сигналов" от Вашингтона

Что будет со встречей Путина и Трампа в Осаке / Reuters

В Москве допустили, что полноценной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке не будет.

Встречу глав двух стран на полях саммита G20 может заменить краткое общение "на ногах", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

"В принципе, впечатление такое, что американская сторона сама пока для себя не определилась с предпочтительным форматом, нужно ли это делать с участием членов делегаций, в какой день и так далее", — уточнил он.

Читайте такжеДипломат спрогнозировал "радужный" исход встречи Зеленский — ТрампПо его словам, Москва пока не видит от Вашингтона "конкретных никаких сигналов" по поводу этой встречи, хотя именно от американской стороны она ждет инициативы в этом вопросе.

"…контакты такого уровня не готовятся в принципе путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле. Здесь требуется определенная дипломатическая работа, определенные усилия", — заявил Рябков.

Напомним, еще 14 мая сообщалось, что Трамп запланировал встречу с Путиным. Встреча может состояться во время саммита G20 в Японии.

Перед этим, 3 мая, Трамп более часа говорил с Путиным. В частности, президенты США и России обсуждали возможность заключения нового ядерного соглашения.

Затем Трамп сообщил, что телефонный разговор с Путиным был очень хорошим и очень продуктивным.