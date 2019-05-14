Трамп запланировал встречу с Путиным

Встреча может состояться во время саммита G20 в Японии.
Во время саммита G20 в июне в японской Осаке президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным.
О своих планах Трамп сообщил журналистам в Белого дома перед встречей с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает Reuters.
"Трамп заявил, что его встреча с Си может быть плодотворной, поскольку их торговый конфликт усилился после неудачной договоренности во время переговоров высокого уровня на прошлой неделе", - добавляет агентство.
Напомним, в Белом доме сообщили, что 3 мая Дональд Трамп более часа говорил с Владимиром Путиным. В частности, президенты США и России обсуждали возможность заключения нового ядерного соглашения.
Затем Трамп сообщил, что телефонный разговор с Путиным был очень хорошим и очень продуктивным.