Трамп запланировал встречу с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Во время саммита G20 в июне в японской Осаке президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным.

О своих планах Трамп сообщил журналистам в Белого дома перед встречей с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает Reuters.

"Трамп заявил, что его встреча с Си может быть плодотворной, поскольку их торговый конфликт усилился после неудачной договоренности во время переговоров высокого уровня на прошлой неделе", - добавляет агентство.

Напомним, в Белом доме сообщили, что 3 мая Дональд Трамп более часа говорил с Владимиром Путиным. В частности, президенты США и России обсуждали возможность заключения нового ядерного соглашения.

Затем Трамп сообщил, что телефонный разговор с Путиным был очень хорошим и очень продуктивным.