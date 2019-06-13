"По себе знаю": Путин посочувствовал Зеленскому и признался, чего ждет от президента Украины

Путин посочувствовал Зеленскому / Главред

Российский лидер Владимир Путин считает, что Владимир Зеленский пока не проявил себя на посту Украины – но это нормально, мол, Путин и сам таким был в начале.

"Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", – заявил Путин в интервью телекомпании Мир.

По его словам, именно поэтому он пока не может давать оценку деятельности своего украинского коллеги.

Читайте такжеВ чем приниципиальная разница между Зеленским и Путиным"Я не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе", – пояснил глава РФ.

Ранее Путин заявил, что отношения между РФ и Украиной неизбежно восстановятся.

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами…", — сказал российский лидер.