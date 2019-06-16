"Потомки Нострадамуса": Лолита пыталась похохмить из-за своего с Цекало пророчества об аннексии Крыма

Лолита Милявская и Александр Цекало / Дни.ру

Известная украинская блогер и журналистка Татьяна Микитенко напомнила о том, как одиозная певица Лолита Милявская еще в 1999-м году со своим тогдашним партнером и супругом Александром Цекало слова двадцатилетней давности публично отпускала шутки об аннексии Крыма.

По словам Микитенко, двадцать назад Цекало и Милявская на новогоднем "Голубом огоньке" на российском телевидении разыгрывали скетч о будущем, в котором позволяли себе шутки о разделе Украины.

"Украина отдаст Крым и еще будет упрашивать, чтобы забрали Карпаты", – произнес Цекало.

Сейчас же, после возникшего резонанса в Сети, Лолита попыталась "спрыгнуть с темы" и снова попыталась похохмить – попросив считать свой "Кабаре-дуэт Академия" с Цекало – потомками известного средневекового астролога-предсказателя Мишеля Нострадамуса.

"С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю – какая же я была красотка", – написала она в соцсетях.

Напомним, ранее Лолита публично заявляла о том, что Россия считает Крым своим. До этого она жаловалась, что из-за Украины не может оформить российскую пенсию.

