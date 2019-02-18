"Все из-за Украины": Лолита посетовала, что не может оформить российскую пенсию

Лолита Милявская / youtube.com/КРЮЧОК TV

Скандальная российская поп-певица Лолита Милявская заявила о том, что имеет проблемы с оформлением российской пенсии из-за "начала артистической карьеры в Украине".

Об этом она заявила в эфире одной из радиостанций в РФ. По словам 55-летней певицы, ей положена пенсия по старости. Однако в Пенсионном фонде РФ Милявской рассказали, что не могут выплатить ей более 6 тысяч рублей, потому что ее трудовая карьера стартовала в Украине.

"С ноября мне не могут подсчитать размер пенсии. Она не будет больше шести тысяч рублей. Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала в Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет […]. А если бы я была бабушкой, которая живет на эту пенсию, откладывая на хлеб и валидол", - заявила она.

Напомним, ранее Сеть распекла Лолиту Милявскую за матерное восхваление Светланы Лободы. До этого она жаловалась, что подвергается постоянным атакам хейтеров.