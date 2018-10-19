Назвала сволочью и избила: Лолита напала на Андрея Малахова

Лолита накинулась на Малахова с кулаками / Фото: Хочу.ua

Известная поп-певица Лолита Милявская избила телеведущего Андрея Малахова.

Видео инцидента появилось в Instagram ведущего. В ролике видно, как Малахов сидит в кафе с певцом, экс-участником дуэта "Чай вдвоем" Стасом Костюшкиным. Артистка в красных боксерских перчатках подходит к столу, и нападает на ведущего.

"Это тебе за Кокорина, это тебе за Мамаева, сволочь! Мне все равно ничего не будет", - кричала Лолита.

Малахов, в свою очередь, закрывался от певицы стулом, и просил помощи Костюшкина.

"Похоже, Лолита Милявская близко к сердцу принимает все происходящее... Стас Костюшкин, спасибо за поддержку!", - подписал ролик ведущий.

Как оказалось, что видео было постановочным – Милявская, Малахов и Костюшкин, по всей видимости, спародировали инцидент, который произошел 8 октября в московском ресторане - футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника, их арестовали, и завели три уголовных дела.

Ранее Лолита восхитилась тягой жителей аннексированного Крыма к украинскому.