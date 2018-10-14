"Осталось уважение к языку": Скандальная Лолита восхитилась тягой жителей аннексированного Крыма к украинскому

Лолита / instagram.com/lolitamilyavskaya

У жителей аннексированного полуострова Крым осталось уважение к украинскому языку.

К такому выводу сделала известная и скандальная поп-певица Лолита Милявская, дав несколько концертов в рамках крымского гастрольного тура, сообщает портал "Вести Крым".

"Я на концерте пела песню на двух языках – русском и украинском. Мне нравится видеть надписи "вулиця". Мне нравится, что осталось уважение к языку. Какие аплодисменты идут, все улыбаются. Хорошая, добрая сущность людей не меняется", — заявила певица.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лолита спела в Крыму на украинском, а также отличилась новым националистским заявлением.