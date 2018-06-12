Скандальная Лолита спела в Крыму на украинском языке: видео

Известная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой СБУ запретила посещать нашу страну, отправилась в аннексированный РФ Крым.

В одном из двориков Ялты исполнительница устроила репетицию, исполнив песню на украинском языке "Друг" группы "Океан Эльзы". Видео она опубликовала в Instagram.

"Как хорошо устроить репетицию в тихом ялтинском дворике", - подписала ролик Лолита.

В комментариях пользователи восторженно восприняли исполнение Милявской песни на украинском.

"В вашем исполнении песня звучит значительно лучше! Да простит меня "Океан Эльзы", "Лолита я вами горжусь! Благодарю вас за ваш талант! Спасибо за выполнение украинской песни! И просто спасибо за то, что вы есть! Привет из Западной Украины! Мы любим ... очень!", "Лолита, очень люблю вас. Вы так напоминаете мне мою подругу. Они в Украине живут, и мы потеряли связь из-за всех этих событий. Смотря на вас и слушая ваше потрясающее пение, я вспоминаю свою подругу, ее детей, нашу дружбу, по которой очень скучаю", "Спасибо за исполнение украинской бомбезной песни. Человечная вы, это самое главное", - написали подписчики блога певицы.

Видео исполнения Лолитой украинской песни можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее Милявская вызвала у фанатов неоднозначную реакцию на наряд, который она выбрала для вручения российской премии "Муз-ТВ" в Москве.