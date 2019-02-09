"Алкоголичка, наркоманка!": Лолита пожаловалась на атаку хейтеров

Лолита заверила, что мнение критиков ее мало интересует / Фото: Хочу.ua

Известна российская певица Лолита Милявская заявила, что часто ходит без макияжа и ее не интересует мнение окружающих относительно ее внешних данных.

"У меня сегодня не было никаких съемок, поэтому я не посчитала нужным в угоду кому-то опять краситься. Меня удивляет, когда некоторые говорят, что это неприлично. Мол, зрители должны видеть артиста не срущим, не блюющим, не жрущим и обязательно накрашенным. Это не ко мне", - цитирует ее Собеседник.

Лолита созналась, что в Сети пользователи создают группы, где хейтеры весьма откровенно обсуждают ее внешность, не выбирая при этом выражений.

"Иногда пишут: "Уродина!" Мне девочки-поклонницы рассказывают, что есть специальные фан-группы, где меня терпеть не могут. Там про меня постоянно говорят: "Алкоголичка, наркоманка, пропитая рожа!" К месту или не к месту. Зачем на это обращать внимание?" – рассказала Лолита.

Певица констатировала, что сейчас ее больше волнует не внешность, а проблемы со здоровьем. Она прошла курс лечения от гипертонии, а сейчас страдает от аллергии.

Напомним, Милявская после концерта, не подбирая слов и не сдерживая эмоций, нецензурно поздравила Лободу с успешным выступлением, в связи с чем нарвалась на критику от поклонников.