"Сразу не узнал": Лолита удивила фанатов помолодевшим видом

Лолита показала внешность без макияжа / https://www.youtube.com/КРЮЧОК TV

Российская певица Лолита Милявская удивила поклонников помолодевшим видом.

На своей странице в Instagram 55-летняя артистка показала снимок со звездой шоу Comedy Woman. Лолита позировала без макияжа в пуховике и свитере.

"Бро Скулкина, ты лучшая! Мы из Мурманска так решили!", - подписала снимок певица.

Подписчики признались, что сперва не узнали Лолиту, ведь на фото она выглядит намного моложе.

"Лолита здесь выглядит как молодая девушка", "Сразу не узнал, хотел сказать, девушка справа на Лолиту похожа", "Лолита супер! Ну, прямо лет 30… Так держать!", - писали юзеры.

Ранее Лолита впервые рассказала о жестоком избиении ее матери за русский язык.