"Лексикон привокзальной алкашки!": сеть распекла Лолиту за матерное восхваление Лободы

Лолита не сдерживала эмоции, и крепким словцом поздравила Лободу с новым шоу / https://www.youtube.com/КРЮЧОК TV

Украинская певица Светлана Лобода 17, 18 и 20 января выступала в московском Crocus City Hall, на концерт она позвала и давнюю близкую подругу российскую певицу Лолиту Милявскую.

Милявская после концерта, не подбирая слов и не сдерживая эмоций, нецензурно поздравила Лободу с успешным выступлением. Видео с матерящейся 55-летней Лолитой на своей странице в Instagram выложила сама Лобода, подписав: "Умираююю, обожаюю!".

"Свет, ну короче сама знаешь, концерт ох*ительный, ты ж, бл*ть, знаешь, что ты круче всех? Дело не в том, что ты спела песню "Суперзвезда", а еще ж этому надо соответствовать, а ты соответствуешь. Бл*ть, горжусь тобой, п*здец, с*ка, уши заложило, можно потише? Люди в возрасте хотят, чтоб немножечко потише. Светка, ты ох*ительная, пойду тебе щас в гримерку скажу", - сказала в ролике Милявская.

Поклонники Лободы остались в шоке от такой выходки Лолиты, назвали ее "вульгарной" и пристыдили за такое "грязное выражение восторга".

"Дура вульгарная… фу", "Это просто ужас!", "Это ужасно, честно, зачем через слово так грязно выражать свой восторг?", "Стыдно и отвратительно...", "Лексикон привокзальной алкашки!", - писали возмущенные юзеры.

Осторожно, видео с ненормативной лексикой: 18+

Ранее Светлана Лобода "засветила" обнаженную грудь во время концерта в РФ.