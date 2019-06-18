Зеленский и президент ФРГ обговорили, как будет работать Нормандский формат

Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер (крайний справа) / president.gov.ua

Президенты Украины и ФРГ — Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер — во время переговоров во вторник, 18 июня, в Берлине обсудили в том числе работу Нормандского формата (Франция, Германия, Россия, Украина) по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы главы Украины.

"Президенты обсудили возможность функционирования нормандского формата. Также шла речь об освобождении задержанных украинских моряков", — говорится в тексте.

Напомним, ранее в рамках своего официального визита в Берлин Зеленский провел длительную встречу с федеральным канцлером Ангелой Меркель, а также обсудил с главой Бундестага Вольфгангом Шойбле схему обмена пленными.