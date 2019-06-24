Хватит врать про Украину: пропагандистов из РФ припозорили едкой карикатурой

Телепропаганда / naviny.by

Известный и популярный в Сети карикатурист Сергей Елкин в своем новом рисунке метко и четко отразил в один момент изменившуюся повестку для российских телепропагандистов.

После недавнего скандала в Грузии и вспыхнувших антироссийских процессов свои "пятиминутки ненависти" московские пропагандисты начали адресовать грузинам, а об украинцах пока забыли.

Напомним, до этого художник Елкин карикатурой потроллил Путина из-за конфликта России и Украины на Азове. До этого карикатурист поглумился над заявлением президента РФ о ядерном оружии и рае для россиян.

