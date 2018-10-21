"Рай зарезервирован": художник карикатурой потроллил заявление Путина о ядерном оружии

Российский художник карикатурой высмеял заявление Владимира Путина о ядерном оружии / Reuters

Известный российский художник, архитектор Сергей Елкин нарисовал еще одну карикатуру на президента РФ Владимира Путина.

На рисунке глава России запечатлен возле ворот рая, вешающим табличку с надписью "Reserved" (зарезервирован — Ред.), работу автор опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Скорее всего, карикатурой художник высмеял заявление главы РФ о применении против страны ядерного оружия.

Российский художник карикатурой высмеял заявление Владимира Путина о ядерном оружии / Скриншот с twitter.com/sergey_elkin

Напомним, Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи заявил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".