Морской бой и гальюнная фигура. Художник Елкин карикатурой потроллил Путина из-за конфликта на Азове

Карикатура на Путина/ twitter.com/sergey_elkin

Широко известный в СМИ и всемирной Сети российский художник Сергей Елкин сделал новые сатирические карикатуры, посвященные вооруженной атаке российских кораблей на украинские в Азовском море, случившемуся 25 ноября.

Свои работы художник выложил на собственную страницу в сервисе микроблогов Twitter.

На первой президент РФ изображен в виде т.н. "гальюнной" фигуры - вырезанной из дерева на носу старинного корабля. На второй Владимир Путин изображен играющим в легендарную игру "Морской бой".

Карикатура на Путина/ twitter.com/sergey_elkin

Напомним, ранее сообщалось о том, что Елкин потроллил заявление Путина о ядерном оружии и рае.