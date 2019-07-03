Солнечное затмение 2 июля: потрясающие фото и видео уникального явления

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 наступило в 12:23 по Тихоокеанскому времени (22:23 по киевскому), и продлилось 4 минуты 33 секунды.

Лучше всего его было видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана. Впечатляющие фото опубликовало агентство Reuters.

Люди приходили смотреть на затмение кто с самодельными

К слову, весь процесс затмения солнца длился около 5 часов, а в 22:23 по Киеву достиг своей максимальной фазы.

Отметим, что частичное лунное затмение пройдет 16-17 июля 2019 года.

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