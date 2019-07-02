Солнечное затмение: астролог сказал, кому светят особые события

2 июля 2019, 16:41

Сегодня лучше не рисковать, предупредил эксперт.

Солнечное затмение — В солнечное затмение особые события светят людям, которые родились с 14 июня по 15 июля, сообщил астролог
В солнечное затмение особые события светят людям, которые родились с 14 июня по 15 июля, сообщил астролог / mirror.co.uk

Астролог Александр Образцов сообщил, что во вторник, 2 июля, солнечное затмение произойдет в созвездии Близнецы, в связи с ним людям, родившимся в период с 14 июня по 15 июля, святят особые события.

В связи с затмением стоит ожидать изменений в сфере воли и устремлений, поскольку за них отвечают Близнецы, рассказал эксперт Обозревателю.

Собеседник отметил, что сегодня лучше ничего не предпринимать, поскольку высока вероятность получения незапланированного результата.

"…лучше не рисковать, потому что эффект может быть обратным желаемому. Этот день рекомендуют проводить в спокойствии, в одиночестве или в кругу близких, без активных движений", — заявил эксперт.

Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что в Украине солнечное затмение будет 2 июля в 22:16. По его словам, солнечное затмение ознаменует начало катастрофического периода, который продлится с 1 по 10 июля.

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Солнечное затмение затмение астролог Александр Образцов
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