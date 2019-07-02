Солнечное затмение 2 июля: как пережить и что нельзя делать

Астролог прогнозирует, что в день солнечного затмения начнутся серьезные трения между сильными мира сего / Reuters

Первым в "коридоре затмений" в июле станет солнечное затмение, которое произойдет 2 июля в 22.16 по Киеву. В комментарии Главреду астролог Влад Росс рассказал, как лучше провести этот день.

"Непосредственно день затмения и дни, находящиеся в его ауре, быту ознаменованы кармически неотвратимыми событиями, поэтому в этот период лучше воздержаться от серьезных решений или важных событий. Эти дни могут быть отмечены кризисами, трагическими событиями и сложными жизненными ситуациями", - сказал астролог.

По словам Росса, лучше всего посвятить этот период отдыху у водоема – у реки или моря, а также поездкам на дачу.

Читайте такжеКатастрофы, смерти и два затмения: что пророчит гороскоп на июль-2019 для всех знаков Зодиака"За полчаса до солнечного затмения следует принять душ или ванну, а еще лучше – искупаться в водоеме. После этого необходимо лечь головой на северо-восток и попытаться визуализировать свое "письмо Вселенной". В этом послании постарайтесь четко представить то, что хотели бы изменить в себе, как именно хотели бы себя усовершенствовать. Затем, через полчаса после затмения, примите контрастный душ или минут семь поплавайте в водоеме, чтобы очиститься. Помимо всего прочего, очень благоприятно будет, если после первого душа вы облачитесь в новую одежду, халат или даже просто завернетесь в новое полотенце", - объяснил эксперт.

Поскольку в Украине солнечное затмение произойдет в 22.16, это значит, что весь этот ритуал можно будет спокойно проделать после работы.

В целом, в дни в преддверии солнечного затмения и после него, до 6 июля, лучше не принимать важных решений.

"Это – время для остановки, когда вам очень пригодится умение "вписываться в ситуации". Не торопите события, позвольте им идти своей чередой и просто переждите, отдыхая и поменьше работая", - отметил он.

Росс также добавил, что как раз в день солнечного затмения – 2 июля – Марс войдет в зодиакальный знак Льва, поэтому могут обостриться отношения между странами, политиками, организациями или простыми людьми. Ведь Марс всегда символизирует необузданность, а Лев – стремление кому-то что-то доказать. В этот период могут начаться трения между сильными мира сего, объяснил астролог.

По его мнению, это будет отличное время для того, чтобы избавиться от вредных привычек – курения или пристрастия к алкоголю. Также это будет подходящий момент, чтобы оставить в прошлом людей или отношения, с которыми вы уже давно планировали расстаться, но никак не решались. Но – при этом важно визуализировать нового избранника (или избранницу).

Читайте такжеНеоднозначное первое новолуние лета: астрологи составили гороскоп на неделю для всех знаков ЗодиакаРосс предупредил, что солнечное затмение также ознаменует начало катастрофического периода, который продлится с 1 по 10 июля и будет связан с тем, что Меркурий соединится с Марсом и будет в квадрате к Урану.

"В это время могут начаться извержения вулканов. И, поскольку солнечное затмение будет видно в Чили, Аргентине и Тихом океане, а затмение будет происходить в 11-ом градусе Рака, символ которого – Пьяный моряк, сошедший на берег, или Пароход в мелкой реке, возможны землетрясения, причем ужасные по своим масштабам, а также цунами. Кроме того, в эти дни танкеры и лайнеры могут неожиданно садиться на мель, могут происходить различные проливания и высыпания в акваторию водоемов. То есть будет сохраняться опасная ситуация для моряков и морей, плюс – будет риск утопления", - заявил он.

Напомним также, что буквально через несколько дней после солнечного затмения жители Земли смогут наблюдать лунное затмение. Оно произойдет в ночь с 16 на 17 июля в 00.31 по киевскому времени.

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