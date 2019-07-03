"Путин - х*йло" и F*ck Putin: Грузины экспрессивно отобрали у туристов из РФ георгиевскую ленту - видео

Момент инцидента / скриншот из видео

В Сети опубликовали видеоролик, в котором грузинские митингующие и активисты остановили автомобиль с туристами из Санкт-Петербурга − для того, чтобы отобрать у водителя георгиевскую ленту.

Кроме того, грузины исполнили легендарную песню украинских футбольных ультрас "Путин - х*йло" и прилепили на лобовое стекло авто наклейку - Fuck Putin [в пер. с англ. − Нах*й Путина ].

В конце видео один из грузин повязал отобранную таки у россиян ленту себе на кроссовок возле шнурков и сказал: "Слава Украине, Героям Слава, Слава Грузии!".

Напомним, в Грузии в июне заполыхали акции протеста - против приезда в грузинский парламент депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова (который немедленно уместил свое седалище в кресле спикера). Полиция активно пыталась разгонять протестующих под в Тбилиси − причем с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Далее, президент РФ Владимир Путин запретил прямые авиарейсы в Грузию и дал поручение дипломатам организовать вывоз всех находящихся в стране россиян. Затем видный российский телепропагандист Владимир Соловьев "вызверился" на грузин и назвал все происходящее "идиотизмом". Впоследствии в Грузии в кинотеатрах запретили показы русских фильмов.