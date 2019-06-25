Почему Грузия восстала против России

Катамадзе не понимает, как депутат Госдумы РФ мог выступать в грузинском парламенте / ZN.UA

Грузию уже который день сотрясают протесты. На первый взгляд складывается впечатление, что их спровоцировало всего лишь поведение российского коммуниста Сергея Гаврилова, который 20 июня на заседании 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, проходившей в грузинском парламенте, нарушил протокол – уселся в кресло спикера и объявил о начале заседания. Тогда в знак протеста депутаты грузинских оппозиционных партий Европейская Грузия и Единое национальное движение блокировали трибуну, а посол Украины Игорь Долгов даже покинул парламент. Ну, а возмущенный грузинский народ массово вышел на улицы с протестами, которые с особой жестокостью не раз разгоняли правоохранители.

Однако инцидент в грузинском парламенте с российским коммунистом – это лишь вершина айсберга. Истинные причины недовольства грузинского народа – намного глубже и серьезнее.

Читайте такжеБеспорядки в Грузии: новые протесты, требования оппозиции и первая смерть1989 год, Советский Союз. Протесты в Грузии продолжались несколько лет. И тогда, 30 лет назад, одним из главных требований протестующих была независимость Грузии. Однако тогда граждан Грузии наказали саперными лопатами. И весь мир это наблюдал воочию… В ту же ночь был объявлен комендантский час. Но, несмотря на комендантский час, наличие огромного количества военной техники, мощь и возможности Советского Союза, на следующий же день еще больше людей по всей Грузии вышли на протест, не побоявшись танков, саперных лопаток, автоматов и пушек.

1991 год – это не просто год, когда был объявлен Акт о независимости Грузии. Это – год, когда Грузия реально начала борьбу за свою независимость, проливая кровь.

Затем начались известные инсценировки якобы этнических конфликтов на территории нашей страны. Однако это, действительно, были не более чем уловки спецслужб Российской Федерации. А мы же все время пытались убедить мир, что в Грузии нет этнических конфликтов, а происходящее – это попросту агрессия России по отношению к Грузии. Но нас не слышали…

Нас не услышали и в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, когда Грузия подняла вопрос о предоставлении ей Плана действий по членству в НАТО…

В результате в августе 2008-го произошло российское вторжение в Грузию и случилась "горячая фаза" войны. И, когда в Грузии активные военные действия прекратились, мы не единожды предупреждали весь мир и соседей о том, что эта история не закончится Грузией – будет продолжение. Как позже все смогли убедиться, это продолжение действительно было, и случилось оно в Украине.

В 2008 году Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ. Подчеркиваю, не в начале, не в разгар войны и не по ее итогам, а сразу же, как только 26 августа 2008 года Россия признала независимость самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии. Так и по сегодняшний день дипломатические отношения между Грузией и Российской Федерацией не существуют.

Читайте также"Майдан" в Грузии: причины протестов и возможный удар по отношениям с РоссиейВ последние несколько лет Грузия стала расслабляться. Мы активизировали потенциал развития страны, в том числе максимально открыли возможности для прибытия в Грузию туристов, инвестиций и т.д. Причем мы всегда говорили, что для нас нет разницы, откуда, из какой страны туристы приезжают к нам, главное – чтобы они приехали и наслаждались отдыхом в Грузии.

Однако мы расслабились и стали забывать о том, что и Грузия, и Украина находятся в состоянии войны с соседним государством – Российской Федерацией. И не имеет значения, как вы назовете происходящее: то ли это объявленная война, то ли необъявленная, идут ли реально боевые действия или не идут.

Как бы там ни было, 20% территории Грузии остаются оккупированными. За столько лет мы ни на шаг не продвинулись к возвращению оккупированных территорий под юрисдикцию Грузии. Более того, продолжаются постоянные попытки и поползновения России передвинуть вглубь территории нашей страны административную границу между Грузией и Абхазией, а также Грузией и Южной Осетией.

В таких условиях ни в коем случае нельзя расслабляться.

Вот и теперь я не понимаю, как могло так случиться, чтобы в высшем законодательном органе Грузии проводили мероприятие при участии делегации Российской Федерации. Учитывая взаимоотношения между РФ и Россией, разорванные дипломатические отношения, оккупацию Российской Федерацией части территории Грузии, легко было допустить возможность каких-либо провокаций со стороны российской делегации. Но почему-то этот риск проигнорировали. И, в конечном итоге, инцидент с российским коммунистом случился.

Естественно, такое поведение российского депутата в грузинском парламенте возмутило практически все грузинское население. Я не говорю о грузинах – я говорю о гражданах Грузии, которые любят эту страну и думают о ее будущем.

Вот как мы и получили протестный импульс, который вылился в протестные требования, где самое главное требование – освобождение оккупированных Россией территорий Грузии.

Как дальше будут развиваться события? Мне сложно прогнозировать. Стараюсь воздерживаться от прогнозов: я – не Ванга в политике.

Могу сказать только одно: в Грузии сейчас идет крайне сложный процесс. Россия поставила нашу страну в тупиковую ситуацию, и мы, по моему глубокому убеждению, никогда не сможем поднять вопрос о восстановлении дипломатических отношений с Москвой. Любая политическая сила, какую широкую поддержку она бы не имела в Грузии, едва поставив вопрос о восстановлении дипотношений с Россией, окажется, мягко говоря, в очень непростой ситуации. Поэтому никто из грузинских политических партий не рискует этого делать.

Читайте такжеПутин запретил полеты в Грузию и поручил вывезти россиянКак видим, нынешние протесты в Грузии не возникли случайно, на пустом месте. Они – продолжение того процесса, который начался еще во времена Советского Союза, когда Грузия потребовала независимости. Эта борьба Грузии за независимость продолжается.

Есть еще один важный момент. Как известно, целый ряд грузинских туристических компаний возмущенно заговорили о том, что в результате этих событий несут серьезные убытки. Ведь, как известно, сразу же, на следующее утро после кровопролития в Грузии и разгона демонстрантов, президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, а туристическим компаниям и гражданам России – ездить на отдых в нашу страну. Я понимаю возмущение грузинских компаний – они теряют деньги, которые ранее зарабатывали благодаря российским туристам. Но никакие деньги, какими бы большими они ни были, не стоят того, чтобы потерять независимость своей страны и собственное достоинство.

В этом случае грузинское государство должно работать на то, чтобы помочь туристическим компаниям пережить этот период. Именно так и делали, когда Москва объявила тотальную блокаду и не впускала в Россию никакой грузинской продукции. Тогда мы врывались по всем направлениям и всем странам, открывая новые рынки для грузинской продукции. Таким образом, мы помогали своим производителям находить новые рынки.

Кроме того, появилось сообщение Роскомнадзора о том, что он усиливает контроль за ввозом алкоголя из Грузии якобы из-за того, что в последнее время ухудшилось качество грузинской продукции. Разве это ни о чем не говорит?

Когда в Грузии начались протесты, ни одна страна, даже в форме рекомендаций, не призвала своих граждан отказаться от поездок в Грузию. Единственная страна, которая на следующий же день после разгона демонстрации запретила своим гражданам ездить в Грузию – Россия.

Так что все это – звенья одной цепи. То есть, это не просто депутат Госдумы сел в кресло в грузинском парламенте, чем вызвал гнев грузинского общества, а это – целая вереница событий, которые следуют одно за другим.

Потому главный вывод из случившегося в Грузии: ни грузинам, ни украинцам нельзя расслабляться, имея в качестве соседа Россию, которая, к тому же, уже оккупировала часть территорий наших государств.

Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине в 2000-2007 и 2009-2013 годах, специально для Главреда