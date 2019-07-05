Менеджмент Евровидения отреагировал на отказ Амстердама принимать конкурс

5 июля 2019, 18:01

Представители организации надеются, что мероприятие состоится в другом городе.

Амстердам
Амстердам не сможет освободить концертную площадку для Евровидения / Фото: REUTERS

Европейский вещательный союз намерен до 10 июля принимать заявки от городов, которые желают организовать и провести Евровидение-2020.

Как сообщает RNS со ссылкой на представителя организации, собственники прав на телетрансляцию конкурса рассмотрят все поступившие заявки.

"Объявление о том, как именно город или регион будет выбран для проведения Евровидения-2020, должно состояться в августе, — пообещали в EBU.

Напомним, мэр Амстердама Фемке Халсема заявил об отказе города от проведения конкурса Евровидение в 2020 году по причине занятости концертной площадки другим мероприятием.

Ранее появились предположительные даты, в которые пройдет Евровидение-2020.

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Евровидение Амстердам
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