Евровидение-2020: Амстердам не будет принимать шоу

Евровидение-2020 / eurovision.tv

Столица Нидерландов Амстердам отказалась принимать Евровидение-2020.

Мэр города Фемке Халсема пояснила, что концертный зал Ziggo Dome, в котором собирались проводить международный песенный конкурс, будет недоступен в запланированные даты. По ее словам, бронирования нельзя отменить или перенести. В городе не нашлось других подобных крупных площадок, которые могли бы вместить необходимое количество зрителей.

Ранее Гаага и Бреда также заявили о неготовности принять у себя мероприятие. Сейчас рассматриваются другие города. Свою готовность выражают Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.

Окончательное решение будет принято в начале августа 2019.

Ранее появились предположительные даты, в которые пройдет Евровидение-2020.