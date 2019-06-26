Евровидение-2020: дата и город проведения конкурса в Нидерландах

Прошлое Евровидение выиграл Дункан Лоренс из Нидерландов, и организаторы уже стали планировать проведение песенного конкурса в 2020 году.
Нидерланды рассматривают возможность проведения Евровидения в одну из недель с 28 апреля до 30 мая.
Даты проведения Евровидения-2020 могут менять из-за многочисленных мероприятий, который проходят в Нидерландах и Европе в мае.
Пока что орги рассматривают такие даты:
28 апреля – 30 апреля – 2 мая
5 мая – 7 мая – 9 мая
12 мая – 14 мая – 16 мая
19 мая – 21 мая – 23 мая
26 мая – 28 мая – 30 мая.
Причем самый вероятный пока что - 12, 14 и 16 мая.
Все завязано на футбольных кубках, Гран-при и Дне освобождения Нидерландов:
День освобождения Нидерландов: 5 мая
Лига чемпионов УЕФА: полуфинал – 28-29 апреля и 5-6 мая, финал – 30 мая
Лига Европы УЕФА: полуфинал – 30 апреля и 7 мая
Кубок Германии по футболу: финал – 23 мая
Гран-при Голландии – Формула 1: дата неизвестна, но ожидается в один из первых двух выходных мая
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Тем временем, три голландских вещателя, NPO, AVROTROS и NOS, которые выступают организаторами Евровидения 2020, начали процесс переговоров относительно определения города, в котором будет проходить конкурс.
На роль принимающего Евровидение-2020 претендуют Амстердам, Роттердам, Гаага, Арнеми Маастрихт.
Точные даты выхода обещают назвать до конца лета.