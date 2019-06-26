Евровидение-2020: дата и город проведения конкурса в Нидерландах

Евровидение-2020: даты проведения конкурса / скриншот

Нидерланды рассматривают возможность проведения Евровидения в одну из недель с 28 апреля до 30 мая.

Даты проведения Евровидения-2020 могут менять из-за многочисленных мероприятий, который проходят в Нидерландах и Европе в мае.

Пока что орги рассматривают такие даты:

28 апреля – 30 апреля – 2 мая

5 мая – 7 мая – 9 мая

12 мая – 14 мая – 16 мая

19 мая – 21 мая – 23 мая

26 мая – 28 мая – 30 мая.

Причем самый вероятный пока что - 12, 14 и 16 мая.

Все завязано на футбольных кубках, Гран-при и Дне освобождения Нидерландов:

День освобождения Нидерландов: 5 мая

Лига чемпионов УЕФА: полуфинал – 28-29 апреля и 5-6 мая, финал – 30 мая

Лига Европы УЕФА: полуфинал – 30 апреля и 7 мая

Кубок Германии по футболу: финал – 23 мая

Гран-при Голландии – Формула 1: дата неизвестна, но ожидается в один из первых двух выходных мая

Читайте такжеAtlas Weekend 2019: София Ротару станет одним из хедлайнеров фестиваля

Тем временем, три голландских вещателя, NPO, AVROTROS и NOS, которые выступают организаторами Евровидения 2020, начали процесс переговоров относительно определения города, в котором будет проходить конкурс.

На роль принимающего Евровидение-2020 претендуют Амстердам, Роттердам, Гаага, Арнеми Маастрихт.

Точные даты выхода обещают назвать до конца лета.