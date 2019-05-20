Выступление Мадонны спровоцировало скандал на Евровидении-2019

Исполнительница вспомнила на сцене о палестинско-израильском конфликте.
Американская поп-дива Мадонна, которая была приглашенной гостьей Евровидения-2019, показала во время своего выступления флаг Палестины и Израиля.
Во время финала конкурса двое танцоров певицы вышли на сцену в нарядах, на которых были изображены соответствующие флаги. Видео выступления не опубликовали ни на официальной странице Евровидения в Twitter, ни на YouTube.
Организаторы утверждают, что на репетициях Мадонна не показывала кульминационный момент.
Менеджмент Евровидения негативно отозвался о поступке исполнительницы и заявил, что конкурс не является политизированным.
"Евровидение – не политическое мероприятие, и Мадонна знала об этом", - отметили представители Европейского вещательного союза.
Вспомнили о Палестине и конкурсанты из Исландии. Участники БДСМ-группы Hatari показали в прямом эфире палестинский флаг. Акцентируя внимание, музыканты опубликовали фото флага на своей странице в Instagram.
Европейский вещательный союз осудил появление флагов Палестины и подчеркнул, что "последствия этих действий будут обсуждаться консультативной группой".
Напомним, за участие в финале Евровидения-2019 в Израиле Мадонна получила гонорар в сумме один миллион долларов. Заплатил поп-диве израильский миллиардер канадского происхождения Сильван Адамс.