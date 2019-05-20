Выступление Мадонны спровоцировало скандал на Евровидении-2019

Мадонна устроила в Тель-Авиве перформанс / Фото: Reuters

Американская поп-дива Мадонна, которая была приглашенной гостьей Евровидения-2019, показала во время своего выступления флаг Палестины и Израиля.

Во время финала конкурса двое танцоров певицы вышли на сцену в нарядах, на которых были изображены соответствующие флаги. Видео выступления не опубликовали ни на официальной странице Евровидения в Twitter, ни на YouTube.

Организаторы утверждают, что на репетициях Мадонна не показывала кульминационный момент.

Менеджмент Евровидения негативно отозвался о поступке исполнительницы и заявил, что конкурс не является политизированным.

"Евровидение – не политическое мероприятие, и Мадонна знала об этом", - отметили представители Европейского вещательного союза.

/ Фото: Twitter/Alexandar

Вспомнили о Палестине и конкурсанты из Исландии. Участники БДСМ-группы Hatari показали в прямом эфире палестинский флаг. Акцентируя внимание, музыканты опубликовали фото флага на своей странице в Instagram.

/ Фото: скриншот из видео

Европейский вещательный союз осудил появление флагов Палестины и подчеркнул, что "последствия этих действий будут обсуждаться консультативной группой".

Напомним, за участие в финале Евровидения-2019 в Израиле Мадонна получила гонорар в сумме один миллион долларов. Заплатил поп-диве израильский миллиардер канадского происхождения Сильван Адамс.