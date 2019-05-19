Мадонна впервые выступила на Евровидении и эксклюзивно представила новую песню

Известная американская певица Мадонна выступила в финале международного песенного конкурса Евровидение 2019 и представила 2 песни: Like a Prayer и Future.

Зрители финала Евровидения-2019 первыми услышали эксклюзивный трек Мадонны Future с ее нового альбома Madame X, который выйдет 14 июня. Этот сингл певица исполнила в дуэте с американским рэпером Quavo, для которого это также первый выход на сцену Евровиления, и первое посещение Тель-Авива.

60-летняя артистка также исполнила знаменитую песню Like a Prayer, которой в этом году исполняется 30 лет.

Отметим, что для Мадонны – это третье выступление в Израиле за всю ее карьеру, а вот на сцену Евровидения певица вышла впервые.

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