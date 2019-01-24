Перекроила все лицо: хирурги оценили изменения во внешности 60-летней Мадонны

Американская певица Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) удивила сеть новым имиджем и изменениями во внешности.

На своей странице в Insragram 60-летняя артистка показала фото, на которых ее едва узнал поклонники. Из знаменитой блондинки она превратилась в брюнетку, и не все рады таким перевоплощениям. Однако, фанатам не стоит так рано расстраиваться – певица просто примерила парики.

Кроме того, голливудские хирурги обратили внимание и на лицо Мадонны. Эксперт Дарья Хмара утверждает, что артистка недавно сделала круговую подтяжку лица, подтянула верхние и нижние веки и удалила жир из щек.

"То, что она сделала подтяжку, очевидно из-за растянутых уголков губ. Видите, кожа возле рта словно натянута к ушам? Так лицо выглядит на ранних этапах после недавней операции, когда кожа еще не полностью восстановилась", - заметила эксперт.

Кроме того, хирургическое вмешательство заметно и на веках, считает Дарья.

"Ее нижние веки теперь кажутся более гладкими, а форма глаз – более "кошачьей", удлиненной к вискам, по сравнению с тем, как Мадонна выглядела раньше", - отметила хирург.

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