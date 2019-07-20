Сказка про белого бычка: Путин рассказал, при каком условии уйдет с поста президента РФ

Оливер Стоун и Владимир Путин / ИноСМИ

Президент РФ Владимир Путин, давая большое интервью оскароносному американскому режиссеру Оливеру Стоуну (Взвод, Рожденный 4 июля, Прирожденные убийцы) рассказал, в каком случае он покинул бы свой пост.

Стоун еще раз напомнил Путину, что тот весной 2018-го переизбрался на четвертый президентский срок. "Вы не устали?", − поинтересовался он.

Путин дал твердый отрицательный ответ .

"Нет. Если бы я устал, я бы не пошёл на четвертый срок", − заявил он.

Напомним, ранее Путин громогласно заявил − "русские и украинцы – один народ". До этого Оливер Стоун решить пойти по пути Виктора Медведчука и попросил президента РФ стать его кумом.