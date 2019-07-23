"Замена Путина": политтехнолог раскрыл оптимальный сценарий транзита власти в России

Владимира Путина на посту президента может заменить человек, который не чуждый ему, полагает политтехнолог / Reuters

Российский политтехнолог Станислав Белковский сообщил, что в РФ оптимальный сценарий транзита власти близок к тому, который воплощен в жизнь в 2019-м в Казахстане.

Такой сценарий транзита власти может быть реализован и до 2024 года, в котором заканчивается очередной президентский срок Владимира Путина, говорится на канале эксперта в Telegram.

По данным Белковского, новым российским президентом может стать человек, не чуждый Путину, но все же не лично он.

"…Верховным (главнокомандующим — Ред.) становится председатель Совета безопасности РФ — тот же Владимир… Путин. Ему и Совбезу подчиняются все силовые... Президентом же на всеобщих выборах становится другой человек…", — добавил политтехнолог.

Белковский полагает, что смена президента России вызовет прилив оптимизма в мировом сообществе и может повлечь смягчение санкций — "даже без каких бы то ни было перемен на украинском фронте".

Ранее российский политолог Александр Морозов говорил, что Владимир Путин по окончании президентского срока может оставить свой пост одному из проверенных ветеранов верхушки Кремля.

Справка. 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе со своего поста, но остался главой Совбеза и руководителем правящей партии. Преемником Назарбаева стал спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, позже его избрали президентом.