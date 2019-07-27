Путин ушел под воду с мемориальной табличкой

Владимир Путин снова забрался в батискаф / Reuters

В субботу, 27 июля, президент России Владимир Путин принял участие в глубоководном погружении в районе острова Гогланд на аппарате C-explorer 3.11 в Финском заливе.

Целью погружения стала установка мемориальной таблички на затонувшей в 1942 году подводной лодке Щ-308 Сёмга.

На памятной доске выгравированы имена всех 39 членов экипажа подлодки.

Президент РФ пошел на дно / Telegram-канал RIA_Kremlinpool

Отметим, что в 2009 году Путин с помощью глубоководного аппарата Мир совершил погружение на дно Байкала.

В 2013 году в Финском заливе Путин опускался в батискафе к месту затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата Олег, а в 2015 году в Черном море погружался к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине.

Напомним, в 2012-м Владимир Путин в белом халате с клювом на голове пролетел на дельтаплане во главе клина стерхов.